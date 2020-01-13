Şarampole devrilen otomobilde 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Şarampole devrilen otomobilde 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Şarampole devrilen otomobilde 2 ölü, 3 yaralıMUĞLA'da, şarampole devrilen otomobilde Bayram Çakır (24) ile Sefa Tozlu (20) öldü.

Şarampole devrilen otomobilde 2 ölü, 3 yaralı

MUĞLA'da, şarampole devrilen otomobilde Bayram Çakır (24) ile Sefa Tozlu (20) öldü. Otomobildeki 3 kişi ise kazada yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Muğla- Denizli karayolunda meydana geldi. Menteşe'nin Yaraş Mahallesi yönünden Muğla il merkezi yönüne giden Sergen Çakır (27), yönetimindeki 48 BD 949 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşlar kazayı sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Bayram Çakır (24) ile Sefa Tozlu'nun (20) öldüğü belirlendi. Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü Sergen Çakır ile Cemil Aydın (20) ve Utku Güler'i (20) kurtardı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şarampole devrilen otomobilde 2 ölü, 3 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:19 Kaynak: DHA
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