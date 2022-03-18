Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

18.03.2022 13:07
Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

Eflani ilçesinden Karabük istikametine gelen Hüseyin E'nin (33) kullandığı 14 KM 404 plakalı otomobil, Örencik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki eşi Nevin (33), çocukları Enes Eren (9) ve Ali E. (6) yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Safranbolu, Otomobil, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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