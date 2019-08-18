Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün konrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün konrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Kahta- Diyarbakır yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Göçeri köyü yakınlarında Zeynel Kaya (35) yönetimindeki 63 VR 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki İslim (28), Leman (35), Feyza (5) ve Nazife Kaya yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Diyarbakır, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa Orhangazi'de zincirleme kaza: 1'i ağır 18 yaralı
Doğuştan elleri olmayan yaşlı adam, ayaklarıyla çay demleyip içiyor Düğün evini kana bulayan tavuk alma cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 19:23:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]