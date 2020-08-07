Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 9 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa2nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 9 kişi yaraladı.

Kaza Siverek- Viranşehir kara yolu Karakeçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet Bazer yönetimindeki 34 JNK 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden Nurullah, Zeynep, Sevda, Hamit, Selvi, Salih ve Tuba Nur Bazer ile bir yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.