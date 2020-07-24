Şarampole devrilen otomobilde Elif öldü, anne- baba ve ağabeyi yaralandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında, akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu Elif Çetin (4) yaşamını yitirdi, babası, annesi ve ağabeyi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Bolvadin- Emirdağ karayolunun Başkonak köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Çetin (40) yönetimindeki 03 HL 525 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarapole devrildi yuvarlandı. Kazada sürücü Ramazan Çetin ile eşi Sultan Çetin (37) ve çocukları Elif ile Ömer Faruk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Elif'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba, anne ve ağabey ise hastanede tedaviye alındı. Çetin ailesinin akraba ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Afyonkarahisar