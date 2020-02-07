Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

12 dakika önce

Karabük'te, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Önder Pulatkan (49) idaresindeki 78 AAJ 012 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Bolkuş mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sıkıştığı yerden yaralı halde çıkartılan Pulatkan ile otomobildeki Halilcan Karagöz (25), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:15 Kaynak: AA
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