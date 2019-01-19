Şarampole Devrilen Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra Atatürk
Barajı yakınlarında meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Ramazan Tanrıverdi
(21) yönetimindeki 27 FD 307 plakalı otomobil, baraj tesisleri yakınındaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Tanrıverdi ile araçta bulunan Serhat Dişkaya (21) ve Ferhat Ağır (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:30 Kaynak: DHA
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