ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Menderes Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Furkan Güngör (22) yönetimindeki 02 DC 112 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Umut Güngör (23) ve Berkcan Reçber (20) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.