ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

13.10.2022 18:08

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi, araçtaki 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. N.K. kullandığı 43 HF 244 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü N.K.?nın yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan E.K., F.K. ve M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Kütahya yerel: Tavşanlı'nın Kuruçay beldesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor Kütahya yerel: Tavşanlı'nın Kuruçay beldesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor
Kaynak: DHA

Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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