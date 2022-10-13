Kaza, Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. N.K. kullandığı 43 HF 244 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü N.K.?nın yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan E.K., F.K. ve M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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