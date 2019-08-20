Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
37 dakika önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:16 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Göçeri
Köyü yakınlarında meydana geldi. Zeynel Kaya (35) yönetimindeki 63 VR 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki aynı aileden İslim (28), Leman
(35), Feyza (5) ve Nazife Kaya yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
SARIYER'DE MİNİBÜSÜN SAHİLDEKİLERE ÇARPIP DENİZE UÇMA ANI KAMERADA Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu 5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı