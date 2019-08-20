Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

37 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Göçeri Köyü yakınlarında meydana geldi. Zeynel Kaya (35) yönetimindeki 63 VR 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki aynı aileden İslim (28), Leman (35), Feyza (5) ve Nazife Kaya yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.


Göçeri, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:16 Kaynak: DHA
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