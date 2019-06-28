Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobildeki baba yaralandı, oğlu öldü
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Şarampole devrilen otomobildeki baba yaralandı, oğlu öldü

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Bahadır Cihangir (29) yaşamını yitirdi, babası Hasan Cihangir (64) ise yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki baba yaralandı, oğlu öldü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü  Mustafa Bahadır Cihangir (29) yaşamını yitirdi, babası Hasan Cihangir (64) ise yaralandı. 
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Lapseki- Bursa yolunun Sümbüllü Deresi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale'den Bursa'ya giden Mustafa Bahadır Cihangir'in kullandığı 20 ABC 030 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Bahadır Cihangir ile beraber çocuk kıyafeti satışı yaptığı babası Hasan Cihangir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sağlık görevlilerince ambulansla  Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Mustafa Bahadır Cihangir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Cihangir ise tedaviye alındı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen baba ile oğlunun, konfeksiyon işiyle uğraştığı, Çanakkale bölgesine satış ve bayi ziyaretine geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:18 Kaynak: DHA
Lapseki, Çanakkale, Mustafa Bahadır, Cihangir, Güncel
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