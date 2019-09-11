Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobildeki genç öldü
Son Dakika Güncel Haber

Şarampole devrilen otomobildeki genç öldü

57 dakika önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde bulunan İzzet Tağu (18) yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen otomobildeki genç öldü, System.String[]

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde bulunan İzzet Tağu (18) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Kırca mevkiinde meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne seyir halinde olan Mert Yiğit Aşık'ın (18) kullandığı 06 GZA 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay  yerine gelen sağlık ekipleri, Aşık'ın beraberinde olan  İzzet Tağu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Aşık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tağu'nun cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanatçı Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı
İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı (Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 10:22:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobildeki genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]