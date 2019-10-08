Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
1 saat önce
Adıyaman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:48 Kaynak: AA
Adıyaman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Arif Polat (35) idaresindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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