Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Adıyaman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Adıyaman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Arif Polat (35) idaresindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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