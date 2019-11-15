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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

7 saat önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hasan İlhami Orman (23), yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hasan İlhami Orman (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Denizler Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den ilçe merkezi yönüne giden Hasan İlhami Orman yönetimindeki 20 ANH 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Orman'ın öldüğü belirlendi.Hasan İlhami Orman'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Denizli, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:23 Kaynak: DHA
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