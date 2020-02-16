Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Kerem Kerim Aras (40), hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Kerem Kerim Aras (40), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İncesu ilçesi Kayseri- Niğde karayolunda meydana geldi. İncesu ilçesinden Kayseri'ye giden Kerem Kerim Aras yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan  Kerem Kerim Aras, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Aras doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kayseri, İncesu, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
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