Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

7 saat önce

KIRŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Salih Çangir (36) hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

KIRŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Salih Çangir (36) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kırşehir- Kırıkkale karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale'den Kırşehir yönüne ilerleyen Salih Çangir idaresindeki 06 TKA 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Çangir, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından Salih Çangir'in cansız bedeni araç içerisinden çıkarılarak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kırıkkale, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
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