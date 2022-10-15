Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi çevre yolu otogar kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarıla sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE