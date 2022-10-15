Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

15.10.2022 00:30
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi çevre yolu otogar kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarıla sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye 3. sayfa haberleri | Aktaş, Osmaniye'de 'Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı Osmaniye 3. sayfa haberleri | Aktaş, Osmaniye'de 'Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı Osmaniye haberleri | Sarıgül, Osmaniye'den af çağrısında bulundu Osmaniye haberleri | Sarıgül, Osmaniye'den af çağrısında bulundu
Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 01:56:37. #1.11#
SON DAKİKA: Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement