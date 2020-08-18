Şarampole devrilen tanker alev topuna döndü, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı. Sürücü araçtan çıktıktan sonra tanker alev alarak patladı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kıbrıscık ilçesi Kökez köyü mevkiinde meydana geldi. Kıbrıscık'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna yakıt götüren Bilal Güngör yönetimindeki 41 HK 939 plakalı tanker, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Bilal Güngör, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü araçtan çıktıktan sonra tanker alev alev yanmaya başladı. Zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Kısa sürede alev topuna dönen tankerden uzaklaşan Güngör'ün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Bolu ve Kıbrıscık itfaiyeleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının ormanlık alana sıçramaması için önlem alan ekipler, uzun süre soğutma çalışması yaptı.Yaralanan Bilal Güngör ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.