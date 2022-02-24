Şarampole devrilen tırın şoförü yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden Zeki Ö.(57), kullandığı 26 ADH 861 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. İmişehir Mahallesi yakınlarında şarampole devrilen tırda sürücü Zeki Ö. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Ö.'nün, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR