Şarampole devrilen tırın şoförü yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen tırın şoförü yaralandı

24.02.2022 11:47
Şarampole devrilen tırın şoförü yaralandı

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden Zeki Ö.(57), kullandığı 26 ADH 861 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. İmişehir Mahallesi yakınlarında şarampole devrilen tırda sürücü Zeki Ö. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Ö.'nün, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Şarampole devrilen tırın şoförü yaralandı

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Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen tırın şoförü yaralandı - Son Dakika


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