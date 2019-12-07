Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu

Olay yerine gelen UMKE ekipleri, ters dönen tırdan yara almadan çıkan sürücüyü ayakta muayene etti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde seyreden Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı PVC malzeme, sac ve demir yüklü tır, Yumrukaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim