Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu
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Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurutuldu, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde şarampole devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde seyreden Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı PVC malzeme, sac ve demir yüklü tır, Yumrukaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Takla attıktan sonra köyün üst kısmından geçen yola yaklaşık 10 metre kala duran tırı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen UMKE ekipleri, ters dönen tırdan yara almadan çıkan sürücüyü ayakta muayene etti.

Tırın kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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