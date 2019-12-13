Şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen mermer yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen mermer yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eflani'den Ankara'ya mermer taşıyan Alper Çiftçi (40) idaresindeki 06 BN 8532 plakalı tır, Bartın-Karabük kara yolu Kirkille rampasından inerken freni boşaldı. Virajı alamayan tır, şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan sürücü Çiftçi, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:01 Kaynak: AA
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