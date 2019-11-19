Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı
Son Dakika Güncel Şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı - Son Dakika

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı

6 saat önce

Yozgat'ta polis ve jandarma ekipleri, şarampole devrilen ve üzerinde kan izleri bulunan traktörün sürücüsünü aramalara rağmen bulamadı.

Yozgat'ta polis ve jandarma ekipleri, şarampole devrilen ve üzerinde kan izleri bulunan traktörün sürücüsünü aramalara rağmen bulamadı.

Yozgat- Sivas kara yolu Köçekkömü mevkisinde 33 E 7076 plakalı bir traktörün şarampolde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve trafik polisleri sevk edildi.

Ekiplerin araçta kan izlerine rastlaması üzerine, 112 Acil Servis ekiplerinden yaralının hastaneye naklinin yapılıp yapılmadığı soruldu.

Bölgeden yaralı alınmadığının belirtilmesi üzerine çevrede arama çalışması başlatan ekipler, traktör sürücüsünü bulamadı.

Polis, traktörün plakasından sahibini tespit ederek sürücü ve yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı

Jandarma, Yozgat, Sivas, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:01 Kaynak: AA
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