Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi öldü - Son Dakika
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Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi öldü

26.07.2022 18:42
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi öldü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Tekin (74) yaralandı, eşi Fadim Tekin (76) yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Tekin (74) yaralandı, eşi Fadim Tekin (76) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Yayladan yüklediği gübreyi evine getirmek üzere yola çıkan Ahmet Tekin yönetimindeki 42 K 3042 plakalı traktör, engebeli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ve eşi Fadim Tekin yaralandı. Yaralı çift, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadim Tekin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Ahmet Tekin, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi öldü - Son Dakika
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