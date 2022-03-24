Şarampole devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında H.A.'nın (69) kullandığı 45 HB 4083 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan şarampole yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi ve trafik ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapılırken hayatını kaybeden H.A.'nın cenazesi Akhisar Devlet Hastanesine gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
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