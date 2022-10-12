Kalekim yüklü tır şarampole devrilip yandı... Geriye hurda yığını kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesi İnci Köyü Mevkiinde kalekim yüklü tır şarampole devrilip yanmaya başladı. Yanan araç sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtulurken tırdan geriye ise hurda yığını kaldı.

Kaza, Cizre- Silopi Karayolunun 10. kilometresinde bulunan İnci Köyü Mevkiinde meydana geldi. Cizre istikametinden Silopi'ye doğru seyir halinde olan Sait Gerem yönetimindeki plakası belirlenemeyen kalekim yüklü tır, yol onarım çalışmaları nedeni ile tek şeritten ulaşımın sağlandığı yola girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp yanmaya başladı. Tır sürücüsü Gerem, yoldan geçen vatandaşlar tarafından yaralı olarak araçtan kurtarılırken, tır alevlere teslim oldu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kaza nedeni ile uluslararası karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale edip söndürürken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaşanan kazada tırdan geriye demir yığını kalırken, çevreye saçılan kalekim torbaları karayolları işçileri tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza nedeni ile yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, temizlenip kaza yapan tırın yoldan kaldırılması ile birlikte yol ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.