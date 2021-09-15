Şarampole düşen araçtan hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mut-Ermenek karayolunda, Barabanlı Mahallesi istikametine giden Emine S'nin kullandığı 33 ACR 902 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole düştü. Kazada, otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan sürücüne sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MERSİN