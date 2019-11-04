Son Dakika Haberleri: Şarampole inen otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Şarampole inen otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı

Şarampole inen otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole indikten sonra ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şarampole inen otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole indikten sonra ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker fabrikasında çalışan işçilerin içinde bulunduğu A.U. idaresindeki 42 RT 740 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole inen otomobil tarladaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü A.U. ile birlikte S.,K., H.Ş., K.Ç., Z.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ilgın, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
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