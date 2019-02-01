Şarampole Uçan Arabada Aynı Aileden 6 Kişi Yaralandı

Şarampole uçan arabada aynı aileden 6 kişi yaralandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Şarampole uçan arabada aynı aileden 6 kişi yaralandı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresi, Üstüntaş kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek'ten Adıyaman istikametine doğru giden Hayrettin D. Yönetimindeki 02 KA 197 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hayrettin D. ile birlikte araçta bulunan Sultan, Recep, Zeynep, Adem ile Yusuf D. Yaralandı.

Yaralılar olay yerinden geçen sürücüler tarafından çağrılan ambülanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınırken, yaralıların aynı aileden olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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