Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi

25.04.2022 14:10

Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi Yangın ormana sıçradı, zamanında müdahale ile söndürdü Bolu Dağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, şarampole uçarak yandı.

Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangın ormana sıçradı, zamanında müdahale ile söndürdü

DÜZCE - Bolu Dağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, şarampole uçarak yandı. Ormana da sıçrayan yangını itfaiye söndürdü.

Olay Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Yusuf G. İdaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi şarampole uçarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler sebebi ile ormana da sıçrayan yangın doğru müdahale ile söndürüldü. Olayda sürücü Yusuf G. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Babacan'ın 24 Nisan paylaşımı 6'lı masada gerilime mi neden oldu?
14:42 Oyun bir anda felakete dönüştü! 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti
14:36 "Şenyaşar ailesiyle ilgili kendimi affedemiyorum" diyen eski AK Partili bakan Fakıbaba: HDP'ye oy vermek ayıp değildir
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:07:07. #1.12#
SON DAKİKA: Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement