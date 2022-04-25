Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Şarampole uçan araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangın ormana sıçradı, zamanında müdahale ile söndürdü

DÜZCE - Bolu Dağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, şarampole uçarak yandı. Ormana da sıçrayan yangını itfaiye söndürdü.

Olay Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Yusuf G. İdaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi şarampole uçarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler sebebi ile ormana da sıçrayan yangın doğru müdahale ile söndürüldü. Olayda sürücü Yusuf G. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.