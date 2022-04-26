Şarampole uçan araç alev alev yandı - Son Dakika
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Şarampole uçan araç alev alev yandı

26.04.2022 00:57
Şarampole uçan araç alev alev yandı

Bolu Dağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, şarampole uçarak yandı.

Bolu Dağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, şarampole uçarak yandı. Ormana da sıçrayan yangını itfaiye söndürdü.

Olay Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Yusuf G. İdaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi şarampole uçarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler sebebi ile ormana da sıçrayan yangın doğru müdahale ile söndürüldü. Olayda sürücü Yusuf G. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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Toros Dağları, Otomobil, Ormana, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole uçan araç alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarampole uçan araç alev alev yandı - Son Dakika
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