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Şarampole uçan araç eve çarparak durabildi: 2 yaralı

1 saat önce

Şarampole uçan araç eve çarparak durabildi: 2 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

Şarampole uçan araç eve çarparak durabildi: 2 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Bir eve çarparak durabilen otomobildeki yaşlı çift yaralandı.
Kaza, Melikgazi İlçesi'ne bağlı Mimarsinan Dere Mahallesi Şirintepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü B yönetimindeki 38 KD 921 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Eve çarparak durabilen araçta bulunan şoför ile birlikte Mesude B.'de yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili işlem başlatıldı.
Şarampole uçan araç eve çarparak durabildi: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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