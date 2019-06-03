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Şarampole uçan kamyondan sağ çıktı

28 dakika önce

Şarampole uçan kamyondan sağ çıktıBURSA - Bursa'da şarampole uçan kamyondan sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu.

Şarampole uçan kamyondan sağ çıktı
BURSA - Bursa'da şarampole uçan kamyondan sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu.
Kaza, Bursa Ankara karayolu Babasultan Barajı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. yönetimindeki 35 HA 9092 plakalı kamyon, gözünün güneş almasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu. Kısa sürede kendine gelen sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak arkadaşlarını aradı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Şarampole uçan kamyondan sağ çıktı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
Babasultan Barajı, Ankara, Bursa, 3. Sayfa
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