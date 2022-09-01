Şarampole uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şarampole uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı

01.09.2022 03:06

Şarampole uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı Karabük'te kontrolden çıkan kamyonetin şarampole uçup ters dönmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Şarampole uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı

KARABÜK - Karabük'te kontrolden çıkan kamyonetin şarampole uçup ters dönmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Karabük- Yenice karayolu Soğuksu Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çağdaş U. idaresindeki 78 AAV 825 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metrelik şarampole uçarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çıkartılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Karabük Yenice, Karabük, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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