Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

12.04.2022 14:21
Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

Kastamonu'da dolmuş ile çarpışan otomobil, şarampole uçarak yol kenarındaki samanlığın duvarına çarptı.

Kastamonu'da dolmuş ile çarpışan otomobil, şarampole uçarak yol kenarındaki samanlığın duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu D-765 Karayolu Saraçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 D 0060 plakalı dolmuş ile U.E.U. (19) yönetimindeki 37 AAR 890 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan U.E.U. yönetimindeki otomobil şarampole uçtu. Yaklaşık 5 metre sürüklenen otomobil, bir samanlığın duvarına çarparak durabildi. Kazada U.E.U., yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan U.E.U., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı
Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı
Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

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Kastamonu, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarampole uçan otomobil, samanlığın duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika
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