Şarampole uçan otomobilde 4 kişi yaralandı, kafesi sıkışan kuş kurtardı
9 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:22 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, araçtaki muhabbet kuşu ise sağlık çalışanları tarafından kurtarıldı.
Kaza İnegöl Domaniç
karayolu üzerinde meydana geldi. Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Havva Kaya (44) yönetimindeki 16 ZU 545 plakalı otomobil, Tahtaköprü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Yasemin Çakır (36), Beyzanur Çakır (6) ve Ahmet Emin
Çakır(13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Bu arada araçta sıkışarak tahrip olan kafesteki muhabbet kuşu sağlık ekibi tarafından kurtarıldı. Muhabbet kuşu Jandarma
Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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