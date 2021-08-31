Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas - Erzincan kara yolu Kantarlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Erzurum'un Aşkale ilçesine gitmekte olan Süleyman Önal idaresindeki 25 ED 635 plakalı otomobil, şarampole uçtu.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan aynı aileden Tuba Önal ve oğlu Mehmet Emin Önal hayatını kaybetti, sürücü eşi Süleyman ve oğlu Ahmet Efe Önal yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza mahallinde trafik ve jandarma ekipleri tedbir alırken Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cesetler cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN UYUMUŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Hayatını kaybeden Tuba Önal ve yaralanan eşinin özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Öte yandan kazanın sürücünün uyumasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.