Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı - Son Dakika
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Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı

02.06.2022 23:01
Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, şarampole uçan traktördeki Mahi Macit yaşamını yitirdi, eşi Süleyman Macit yaralandı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, şarampole uçan traktördeki Mahi Macit yaşamını yitirdi, eşi Süleyman Macit yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Sızır beldesi Eskiköy yakınlarında meydana geldi. Süleyman Macit yönetimindeki 58 DL 579 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Süleyman Macit ile yanında bulunan eşi Mahi Macit yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahi Macit, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Macit ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı - Son Dakika
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