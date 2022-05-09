Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

09.05.2022 10:35
Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere Mahallesi Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ü. (25) idaresindeki 45 SA 085 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.Ü., ambulansla Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan G.Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu Son dakika 3. sayfa: Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu Son dakika 3. sayfa: Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu

Tragger, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
10:26 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi
10:23 Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
10:13 Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:42:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement