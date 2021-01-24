Şarampole yuvarlanan araçtakiler, Mamak Belediyesi ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Şarampole yuvarlanan araçtakiler, Mamak Belediyesi ekiplerince kurtarıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde araçları şarampole yuvarlanan 2 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde araçları şarampole yuvarlanan 2 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı. Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskibayındır Mahallesi'nde yaşayan Hamza Alp ve Tevfik Karaaslan hayvanlarını yemlemek için araçlarıyla yayla yoluna çıktı. Alp'in kullandığı araç 200 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Araçtan atlayarak kurtulan vatandaşlar, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan Alp ve Karaaslan, ekiplere teşekkür etti.

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