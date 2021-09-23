ŞARAMPOLE YUVARLANAN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü öldü.
Kaza, ilçeye bağlı Darıpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DTM 51 plakalı beton mikseri Çamlıyayla- Tarsus karayolunda seyir halindeyken Darıpınarı Mahallesi Korucak mevkiinde sürücüsünün virajı alamaması üzerine şarampole uçtu. Kazada sürücü Ayhan Okuyan hayatını kaybetti. Çamlıyayla Jandarma ekipleri kaza yerinde araştırma yaparken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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