Son Dakika Haberleri: Şarampole Yuvarlanan Kamyondan Atlayan 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Şarampole Yuvarlanan Kamyondan Atlayan 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

1 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, şarampole yuvarlanarak duvara çarpan inşaat malzemesi yüklü kamyondan atlamaya çalışan 1 kişi aracın altında kalarak öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Şarampole Yuvarlanan Kamyondan Atlayan 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, şarampole yuvarlanarak duvara çarpan inşaat malzemesi yüklü kamyondan atlamaya çalışan 1 kişi aracın altında kalarak öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden İdris Dişli yönetimindeki 54 FZ 784 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kamyon, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin tesislerinin duvarına çarparak durabildi. Kamyonda bulunan Fevzi Doğan şarampole uçan kamyondan atlamaya çalışırken aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Sürücü İdris Dişli ve araçta bulunan Cumhur Kahraman ise yaralandı. Çevredekilerin ihabrıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  İtfaiye, Fevzi Doğan'ın cansız bedenini aracın altından çıkardı. Yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:51 Kaynak: DHA
Serdivan, Sakarya, Güncel
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