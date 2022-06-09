Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada
Uçurumdan yuvarlanan kamyondan atlayan sürücü yara almadan kurtuldu
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesine şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü kendini aşağı atarak yara almadan kurtuldu.
Edinen bilgiye göre kaza, Irak sınırında bulunan Üzümlü köyü civarında meydana geldi. Şentepe askeri üst bölgelerindeki çalışması yapan özel bir şantiye ait yol kamyonet şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü kendisini araçtan atarak yara almazken kurtuldu. Takla atarak uçurumdan yuvarlanan kamyonet kullanamaz hale gelirken, kamyonetin yuvarlanması şantiyede çalışan bir işçi tarafından anbean görüntülendi.
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