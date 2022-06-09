Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada

09.06.2022 09:13

Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı.

Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada

Uçurumdan yuvarlanan kamyondan atlayan sürücü yara almadan kurtuldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesine şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü kendini aşağı atarak yara almadan kurtuldu.

Edinen bilgiye göre kaza, Irak sınırında bulunan Üzümlü köyü civarında meydana geldi. Şentepe askeri üst bölgelerindeki çalışması yapan özel bir şantiye ait yol kamyonet şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü kendisini araçtan atarak yara almazken kurtuldu. Takla atarak uçurumdan yuvarlanan kamyonet kullanamaz hale gelirken, kamyonetin yuvarlanması şantiyede çalışan bir işçi tarafından anbean görüntülendi.

Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada
Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada
Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada
Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada
Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada
Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada
Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada
Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumdan yuvarlanan kamyon onlarca takla attı... O anlar kamerada - Son Dakika

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