Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
10.03.2021 17:00
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Savran köyü girişinde Çerkez Ağnar idaresindeki 46 PD 203 plakalı Toyota marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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