Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kamyonet ağaca çarparak durabildi.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, gizli buzlanma yüzünden kaynaklanan kazada, Ahmet Eker idaresindeki 48 HF 447 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen kamyonette sürücü Eker ile yanında bulunan Ramazan Taşgın, Mustafa Gümüş ve Bahri Taşgın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Çameli Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.


Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Çameli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi
Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:54:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]