Şarampole yuvarlanan kamyonetteki yaralılar halatlarla kurtarıldı - Son Dakika

Karaman'a bağlı Ermenek ilçesinde liseli kız öğrencilerin bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Büyük paniğin ve can pazarının yaşandığı kamyonetteki öğrenciler, hızlı şekilde yardıma koşan vatandaşlar tarafından halatlarla kurtarıldı. Kazada yaralanan öğrencilerin, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

OKULA GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Fatma ve Nadir Haranioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Bölümü öğrencisi M.A. (18) adlı genç kız, aynı bölümde okuyan ve staj gören 4 kız arkadaşını da yanına alarak okula gitmek için 34 ST 551 plakalı kamyonetle yola çıktı.

30 METRE DERİNLİKTEKİ UÇURUMA YUVARLANDI

M.A'nın kullandığı kamyonet okullar bölgesine yaklaştığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HALAT YARDIMIYLA KURTARILDILAR

Kamyonetten yaralı olarak çıkarılan sürücü M.A., S.D. (18), A.T. (18), B.K. (18) ve R.G. (18) isimli kız öğrencilere sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyelere alınan yaralılar halat yardımı ile tek tek yukarıya çekildi.

1 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Kaza yerinde bekleyen ambulanslara alınan yaralılar kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen A.T. Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.