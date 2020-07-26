Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Bıçakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Kuzum isimli şahıs, sürücüsü olduğu 35 ZUF 63 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada Kuzum, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaşamını yitiren Hayrettin Kuzum'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. - İZMİR