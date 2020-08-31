Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Engin Uçar (30), tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kaza, dün 17.00 sıralarında Hayriye mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Hayriye Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Engin Uçar yönetimindeki 16 KIV 84 plakalı motosiklet, yoldaki çukura girince kontrolden çıktı. Takla atan motosiklet şarampole yuvarlandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uçar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren genç sürücü, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen 28 saat sonra hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.