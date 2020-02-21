Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, virajda, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Burcu Duman (33), yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Davutlar- Söke yolunun kırsal Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke yönüne giden Burcu Duma yönetimindeki 48 U 3001 plakalı otomobil, virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bahçenin tel örgülerini parçalayıp, 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan otomobil sürücüsü Duman, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan Duman, yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.