Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

7 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, virajda, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Burcu Duman (33), yaralandı.

Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, virajda, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Burcu Duman (33), yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Davutlar- Söke yolunun kırsal Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke yönüne giden Burcu Duma yönetimindeki 48 U 3001 plakalı otomobil, virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bahçenin tel örgülerini parçalayıp, 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan otomobil sürücüsü Duman, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan Duman, yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.


Davutlar, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 oranında düştü
Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]