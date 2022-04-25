Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı

25.04.2022 10:46
Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (45) idaresindeki 37 ND 866 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, A.Ç. hafif yaralandı. kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan A.Ç., farklı bir araçla hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı
Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı
Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı

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Kastamonu, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı - Son Dakika


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