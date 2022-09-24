Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi can verdi - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi can verdi

24.09.2022 20:44
Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi can verdi

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi.

Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda E.E. (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, Şennur Erdoğan (27), Raşide Erdoğan (50) ve Alya Erdoğan (1) olay yerinde yaşamını kaybetti. Sürücü E.E. ve F.E. (50) ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi can verdi - Son Dakika
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